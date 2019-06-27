中关村在线消息：北京时间6月27日，近日有拼多多内部人士向腾讯科技爆料，拼多多正在考虑将旗下“限时秒杀”频道独立出来，成立“秒拼”事业群。值得一提的是，“限时秒杀”频道是对拼多多日活贡献最大的频道。



拼多多将独立限时秒杀频道：成立相关事业部

这名知情人士表示，“秒拼”事业群独立之后，将会负担起更多的责任，尤其是拼多多在第一二线市场的扩张。之前曾有传言显示，阿里巴巴希望能够将聚划算独立出来，而这种策略正是为了应对拼多多咄咄逼人的态势。

上个月的时候，拼多多发布了该公司2019财年第一季度未经审计财报，财报显示，拼多多2019Q1净营收45.452亿元人民币，同比增长228%；净亏损18.777亿元，较去年同期2.815亿元有所扩大。

财报显示，2018年3月31日至2019年3月31日这12个月内，拼多多平台总成交额达到5574亿元，较去年同期1987亿元增长181%；平台年活跃买家数达到4.433亿，较去年同期2.949亿增长50%。

截至2019年3月31日，拼多多持有现金、现金等价物及受限资金为372亿元，剔除受限现金，拼多多持有现金和现金等价物225亿元。

数据显示，拼多多2019Q1研发费用达到6.671亿元，同比增长816%。目前，拼多多的平台研发费用占收入比达到14.68%，投入方向主要为人才、算法、系统等。

拼多多战略副总裁九鼎表示：“2019年第一季度的数据显示，平台既有用户的平均消费在持续提升，新增用户则会在更早期购买高价值的商品。这反映了拼多多对于产品结构的优化，更表明了新用户对于平台的信任和信心。”

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