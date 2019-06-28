5G马上要落地 买5G手机前先看看这份指南

华为Mate 20 X 5G版

近日，华为Mate 20 X获得了中国首张5G终端电信设备进网许可证。这意味着支持5G的华为Mate 20 X即将正式上市。同时华为也在宣传图中表示，Mate 20 X支持SA/NSA的5G双模。



华为Mate 20 X获国内首张5G终端电信设备进网许可证

根据已经显示的信息，华为Mate 20 X 5G版型号为EVR-AN00，是在Mate 20 X基础上增加5G支持的机型。

手机整体设计上与原版Mate 20 X几乎一样，除了背面印上了5G的标识，并采用了全新的翡冷翠配色。

华为Mate X

此外，华为消费者业务手机业务总裁何刚此前表示，华为Mate X计划在今年7月底至8月初正式开售，但具体时间还没有最后确定。之所以推迟Mate X的发布时间，主要原因在于Mate X尚未取得入网许可，需要进行入网测试，同时，折叠屏也需要进行大量的应用适配工作。



华为折叠屏手机Mate X

核心配置上，华为Mate X采用8英寸显示屏，搭载麒麟980处理器，同时搭载华为首款7nm 5G芯片巴龙5000，电池容量为4500mAh，支持高达55W超级快充。



华为折叠屏手机Mate X背面

Mate X是华为首款折叠屏手机，它采用极具想象力的鹰翼式折叠设计。折叠状态时紧密贴合，展开时平坦自然。同时电源和指纹键合二为一，巧妙融入轻薄边框。



疑似华为Mate 30渲染图

华为下半年最重磅机型就属Mate 30系列手机，遗憾的是目前华为官方还没有放出相关消息。



目前，华为Mate 20 X 5G版已经入网并进行测试，相信华为半年度的Mate旗舰也一定支持5G网络。

最新消息显示，华为Mate 30系列新机将于今年9月份发布，价格应该在4k-7k之间。

中兴Axon 10 Pro 5G版

早在6月上旬，中兴就宣布中兴天机Axon 10 Pro 5G版将在七月份正式开售。

中兴天机Axon 10 Pro 5G版

据了解，这是我国首批宣布将面向普通消费者出售的5G手机之一。值得一提的是，中兴天机Axon 10 Pro 5G版和中兴天机Axon 10 Pro的差别仅在5G网络的支持上，下面是中兴天机Axon 10 Pro的配置参数信息。

据资料显示，中兴天机Axon 10 Pro系列正面搭载一块6.47英寸FHD+AMOLED灵感柔性屏，屏幕比例为19.5：9，采用曲面水滴屏加超窄边框的设计，屏占比高达92%，是业内首款搭载On-Cell柔性屏封装技术的手机。背部为双曲面的3D玻璃，背部的相机模组以及品牌logo都统一集中在机身左侧。



中兴天机Axon10 Pro

配置方面，中兴天机Axon10 Pro搭载了高通骁龙855旗舰处理器，配备了了F2FS文件系统优化，可实现常用应用启动速度提升30%以上；后置相机采用了4800万主摄+2000万广角+800万长焦的三摄组合，支持十倍连续变焦；电池容量为4000mAh，还拥有超线性双扬声器以及DTS:X Ultra沉浸式音频技术。

努比亚双屏5G手机

6月25日上海MWC2019上，努比亚正式宣布自家旗下首款个性化5G终端为努比亚双屏5G手机。



努比亚官方微博宣布自家首款5G终端——努比亚双屏5G手机

从官方放出的图片来看，努比亚双屏5G手机应该是之前的努比亚X的5G版本。



努比亚双屏5G手机官方图

资料显示，努比亚X是首款采用了隐藏式设计的双面屏手机，背面的第二块屏幕在息屏状态下是不可见的。

努比亚X正面配备一块6.26英寸、分辨率2280*1080FHD+、屏占比93.6%的LCD屏，官方表示这是全球首家COB封装的LCD屏幕。背部的屏幕为一块5.1英寸、100%NTSC色域、纵横比19:9的柔性高清OLED显示屏。

值得注意的是，努比亚X没有前置摄像头，自拍需要通过背部的屏幕+后置摄像头，后置双摄像头的像素为1600万+2400万的组合。

目前，官方尚未公布该5G手机的具体上市时间，其他相关信息也未公布。

三星Galaxy S10、A80 5G版

早在今年2月，三星就发布了全球第一款5G手机Galaxy S10 5G，并于4月5日在韩国开售。

6月25日下午，该机的国行版本发布，同时与之一起发布的还有三星A80国行版。

三星Galaxy S10、三星A80 5G国行版

不仅如此，三星还发布了5G先锋计划。通过该计划可以使用户尽快体验到5G手机。

三星表示，用户在7月1日-8月31日在三星授权的渠道购买一部Galaxy S10系列、A80手机，开机后通过“三星生活助手App”支付99元加入三星5G俱乐部。之后，在三星最新5G手机上市起60天内支付差价，并办理运营商指定套餐可低至0元置换三星最新的5G手机。

近日，三星官方在接受采访时表示，三星将继续按原计划推出下半年旗舰机三星Galaxy Note 10。



三星Note 10不会跳票 仍定在8月发布

根据目前三星已经正式推出了三星Galaxy S10 5G推测，下半年旗舰机三星Galaxy Note 10也将支持5G网络。

OPPO Reno 5G版

6月25日，OPPO官方表示自家5G手机将会在今年Q3上市，目前已经获得了国家无线电管理委员会颁发的无线电型号核准认证。至于具体的手机型号以及售价，OPPO尚未公布。





据了解，在6月25日中国移动5G+的发布会上，OPPO向中国移动交付了首批5G样机。

OPPO Reno 5G版

此前，OPPO Reno 5G版已经在瑞士成功上市，售价是999瑞士法郎（约合人民币6610元）。据推测，OPPO交付给中国移动的首批5G样机就是OPPO Reno 5G版。

配置方面应该同OPPO Reno只有5G网络支持的差异，OPPO Reno搭载高通骁龙855旗舰平台，采用了6.4英寸的全景屏，并做到了3.49mm超窄下巴，配有4800万高清主摄+1300万潜望式长焦镜头+800万超广角镜头。

vivo NEX双屏版手机5G版

6月25日，vivo表示，自家旗下首款5G手机已经送至相关实验室进行入网测试，通过测试之后将在年中正式开售。目前尚未公布具体手机型号以及上市时间。

vivo NEX双屏版

早在5月份，vivo正式向合作伙伴展示了vivo NEX双屏手机的5G版本。因此推测vivo将会在NEX双屏手机上率先推出5G版本。

资料显示，vivo NEX双屏版正面采用6.39英寸FHD+分辨率Super AMOLED材质显示屏，背部采用一块5.49英寸副屏。支持双屏多任务功能，前后屏内容可任意切换。

荣耀5G手机

今年5月22日荣耀20系列新品发布会上，荣耀公司总裁赵明在接受采访时表示，荣耀的5G手机也预计在今年Q4推出。



荣耀公司总裁赵明表示荣耀的5G手机预计今年Q4推出

目前，官方尚未透露其他关于荣耀5G手机的消息，型号、售价均为未知数。

一加7 Pro 5G版

5月16日，一加正式发布了一加7系列机型。同时，一加与英国最大通讯运营商EE合作，推出了一加7 Pro 5G版，采用的是骁龙855外挂高通X50 5G调制解调器的方案。

一加7 Pro 5G版本

除了支持5G网络外，一加7 Pro 5G版跟普通机型配置无疑。依然是搭载骁龙855处理器，最高支持12GB+512GB组合。采用6.67英寸的无刘海全面屏，前置弹出式摄像头，后置4800万像素+1600万像素+800万像素后置三摄像头。支持康宁大猩猩6代玻璃，系统方面同样预装安卓9.0。

至于一加7 Pro 5G版国内上市，目前尚未有相关消息。

早在5月，联想就带来了全新的联想Z6 Pro 5G探索版，该机搭载高通855+X50 5G调制解调器。



联想Z6 Pro 5G探索版

这款最新的Z6 Pro 5G探索版，与之前的4G版本配备相似，6.39英寸AMOLED水滴屏，前置3200万像素、后置四摄；搭骁龙855+X50 5G调制解调器，可以实现比4G快20倍的下载速度。

此外，联想Z6 Pro 5G探索版还配备一块4000mAh电池，支持PC级液冷散热，搭载第6代屏幕光电指纹。

然而目前该机尚未发售，具体价格和发售日期仍不明确。

魅族5G手机

近日，魅族表示，自家5G手机产品最快将于2020年第二季度推出，支持NSA和SA两种网络部署。



魅族表示最快将于2020年第二季度推出真5G产品

从魅族官方给出的5G产品规划图来看，魅族的5G项目启动于今年第二季度，将于第三季度调通5G信号，今年第四季度将开始生产5G样机，2020年第二季度时推出真5G时代产品。



据了解，魅族的5G手机将采用高通最新X55基带，其全面支持2/3/4/5G，同时发热控制方面也将比前代X50要优秀。

LG V50 ThinQ

LG首款5G手机LG V50 ThinQ已经于5月10日发布，支持美国运营商Sprint的5G网络。

配置方面，该机载了高通骁龙855处理器，内置高通骁龙X50 5G调制解调器，6GB+128GB的存储组合；屏幕为一块6.4英寸p-OLED FullVision刘海屏，分辨率为3120×1440；摄像头方面采用前置800万+500万双摄，后置1600万超广角镜头（F/1.9光圈、1.0μm）+1200万标准镜头（F/1.5光圈、1.4μm）+1200万长焦镜头（F/2.4光圈、1.0μm）的组合方案，电池容量为4000mAh。

值得注意的是，该机未在国内发售。

以上是目前各个手机厂商有关于5G手机的消息，最快的将会在下个月与广大消费者见面。想要及时尝鲜5G手机小伙伴，可以根据自己的情况在上述5G手机不同的发布时段选择自己喜欢的5G手机。

（本文图片来自互联网）

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