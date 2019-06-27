Google Play被曝有超过2千个危险App

中关村在线消息：澳洲一家研究所最新研究发现，Google Play 商店上有2040个App在某个程度上存在危险性，不是内含恶意进程，就是要求过多与App功能不相关的权限，可能会对使用者的设备与隐私带来威胁。



Google Play被曝存在大量危险App

研究人员针对Google Play 商店当中超过1百万个应用进行检验。他们运用的演算法在Play Store 中找出与前1万个受欢迎应用程序存有相似文字描述或者类似应用图标的目标，结果找出了49608 个潜在威胁。在49608 个潜在威胁中，有7246个被标示为恶意程序，有2040个应用程式被认为是虚假、具有高危险性的程序，有1565个程序要求超过五个以上的敏感权限，有1407个内嵌第三方广告资料库。

针对以上报告，Google 方面的回应是，研究当中提及的部分应用程序已经被移除下架。Google Play产品经理表示， Google 在自动化保护、人为评估的领域持续投资，将对减少Google Play Store 上的恶意程序带来帮助。

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