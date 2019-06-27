京东方宣布年底量产LCD屏下指纹识别技术

中关村在线消息：京东方副总裁刘晓东今天在DISPLAY CHINA2019（国际新型显示技术展）上宣布，目前已经成功研发出了LCD屏下光学指纹识别技术，将在今年年底实现量产。



京东方将在年底量产LCD屏下光学指纹识别

据了解，近年来众多手机厂商纷纷都用上了屏下指纹技术，提升手机整体的一体性。但是一直以来，但是目前搭载屏幕指纹的手机都使用的是OLED屏。其中的主要原因就是OLED屏幕有着超薄和良好的透光度等特性，符合目前的指纹识别技术，而因技术限制LCD则无法搭载屏幕指纹技术。



采用OLED屏的屏下指纹识别手机

随着近两年屏下指纹技术的不断成熟，让OLED屏幕开始具备更大的优势，致使LCD的市场份额持续的缩水。同时OLED面板随着近年来的快速发展，其原本高高在上的价格已日渐降低，LCD面板价格差距已缩小至5美元以内，OLED目前已对LCD面板形成了全面压制的局面。有分析机构预计LCD将在今年丧失约3000万片的市场占有率，影响十分巨大。

而LCD面板上的屏下指纹识别技术的攻克将有很大可能会为LCD扭转目前的颓势。同时，因为LCD成本相对较低，也将进一步降低屏下指纹手机的门槛，可以让用户以更低的价钱体验到屏下指纹识别的效果。

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