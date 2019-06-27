中关村在线消息：近日据外媒消息，微软、任天堂、索尼本月向美国贸易代表办公室递交了联名信，共同反对美国政府对中国生产的游戏机征收25%的关税。







微软索尼任天堂发联合声明 反对美国征税中国

文件中指出提高关税将会伤害消费者、开发商、零售商和硬件制造商的利益，使将数千个高价值的美国工作岗位面临风险，并且会扼杀游戏行业的创新。



文件中还提到，2018年美国进口的游戏机中，超过96%的设备均为中国制造，如果将生产工作全部转移至美国或其他国家将会导致严重的供应链中断，因此增加的成本甚至会超过加征关税的数额，这将阻碍游戏机、游戏和相关服务的销售。

文件中写到：“鉴于游戏机的主要用途是玩游戏，对于游戏主机制造商和消费者而言关税影响同样重要，对依赖游戏机销售的数千家美国游戏配件开发商也会造成伤害。伤害的连锁反应可能是戏剧性的。”



“我们的游戏机业已经形成了一个庞大的中小型游戏开发者生态系统，微软、任天堂、索尼的许多游戏都不是我们自己开发的。相反，许多游戏是独立游戏开发者开发，消费者单独购买的，这个生态系统通过推广丰富多样的游戏产品，扩大了消费者的选择范围。”



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