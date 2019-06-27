传Galaxy Watch2代号为文艺复兴 随Note10一同发布

中关村在线消息：三星去年曾在Galaxy Note9的发布会上推出了第一代Galaxy Watch产品。这款智能手表以其精致的做工、优秀的体验以及传统的机械表式设计赢得了许多用户的好评。



三星在去年Note9发布会上推出第一代Galaxy Watch

近日，有外媒爆料称，三星Galaxy Watch 2的内部代号目前已经确定为Renaissance（文艺复兴），该手表将会与三星Galaxy Note10系列手机一同发布。新款Galaxy Watch的表盘设计和前代相同，将会推出42mm和46mm两种规格。



Galaxy Watch表盘的两种规格

据此前消息，新款的Galaxy Watch蓝牙版/WIFI版的产品型号为“SM-R820”和“SM-R830”，而LTE产品型号为“SM-R825”和“SM-R835”，除此之外，还有一款型号为“SM-R827”和“SM-R837”的版本，据推测这个版本是三星为美国市场推出的5G网络版本。

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