中关村在线消息：援引自证券日报消息，中国移动刚刚面向年轻消费市场推出了首张5G元素的电话卡——移动花卡宝藏版。



中移动推首张5G电话卡：优惠价10元/月

中国移动介绍，使用移动花卡宝藏版的25周岁以上，套餐月费19元。套餐资源包括国内流量每天1元1GB，不使用不收费；3个亲情号免费畅聊。还有专属权益，包括部分App定向免流及会员权益。而面对使用该电话卡的25周岁以下客户，中移动直接表示“自动享受月费优惠价10元/月”。

中移动还称，移动花卡主打“5G业务，4G体验；5G模式，4G体现”，为用户提供高速率、低时延的云端5G快游戏体验，同时提供定向免流任性换、畅享100G不限速、APP会员随心选等权益，后期还将推出年轻用户青睐的信用服务。

据了解，，中国移动日前正式对外公布了其5G品牌标识——5G+。从Logo设计上看，此次强调的是“无限”的概念。中国移动董事长杨杰表示，中国移动今年将建设超过5万个5G基站，并将在超过50个城市提供5G服务，到2020年为所有地市级以上城市提供5G商用服务。

对于大众关心的资费问题，中国移动表示，预计在今年9月底前将在超过40个城市推出“不换卡、不换号”的5G服务。5G流量单价不会高于4G单价。同时，中移动还对老用户将推出网龄计划，“网龄越长优惠越大”。

目前中国移动5G测试套餐也已经被曝光，包含200G流量/月，1000分钟语音/月，100条短信/月。

（文中图片来自百度百家号）

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