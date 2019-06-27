微软Edge下放了 Windows 7/8/8.1用户也可下载

中关村在线消息：今日，微软在推特上表示，目前更新了Chromium版Edge浏览器Dev版的系统支持，现在Windows 7、8以及8.1的用户也可以下载体验微软Edge浏览器了。



微软官方宣布Chromium版Edge浏览器Dev版更新系统支持



现在Windows 7、8、8.1用户也可以下载体验微软Edge浏览器了

这个举动可以大大增加微软Edge浏览器的用户数，目前Windows 7、8、8.1系统用户仍旧有着较多的数量。



此前微软增加了Chromium版Edge浏览器Canary版本的系统支持

此前，微软就增加了Chromium版Edge浏览器Canary版本的系统支持，Windows 7、8以及8.1的用户可以使用，现在这一更新也来到了Dev版，喜欢较稳定版本的用户现在也可以参与该浏览器的测试了。

据资料显示，微软在2015年4月30日旧金山举行的Build 2015开发者大会上宣布代号为“Project Spartan”的新浏览器被正式命名为“Microsoft Edge”，新浏览器内置于Windows 10版本中，与微软IE浏览器并存。

去年年末，微软将新的Edge浏览器将从EdgeHTML内核迁移为Chromium内核。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软Edge下放了 Windows 7/8/8.1用户也可下载http://news.zol.com.cn/720/7203521.html