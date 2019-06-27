中关村在线消息：北京时间6月27日，近日有传闻显示，阿里巴巴即将向哈啰单车进行注资，总计将达到数亿美元。随后，阿里巴巴方面对此事进行了回应，表示他们对于这次注资还在考虑之中，当下并没有更多的消息可以透露。



阿里回应向哈啰注资传闻：还在考虑之中

上周的时候，为助力公益，帮助听障儿童，哈啰单车官方宣布17日全国哈啰单车免费骑。据悉，用户在免费试用哈啰单车后，可以自愿参与爱心活动，为听障儿童献爱心。

在报名界面，可以看到听障儿童们录制的诗歌语音。通过一些列类似的活动，哈啰单车希望能够呼吁全国2亿哈啰单车用户共同帮助听障儿童恢复听力，献出自己的一份爱心。

据了解，此次活动是由哈啰单车、中国听力医学发展基金会、爱乐融聆听计划、蚂蚁金服公益四家单位联合发起的。今天，哈啰单车将孩子们录制的“叔叔阿姨谢谢你”作为关锁铃声，用户的每一次骑行都能感受到孩子们都生活的热爱。需要特别注意的是：用户超区使用哈啰单车或规则外使用哈啰单车依旧将正常扣除相应费用。

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