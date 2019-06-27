iQOO Neo官方再爆料 4500mAh+22.5w闪充

中关村在线消息：上周，iQOO手机官方公布了全新机型iQOO Neo。今日，iQOO手机官微再次透漏该机将搭载4500mAh超大电池，并且支持功率为22.5w的闪充技术。



iQOO Neo将搭载4500mAh超大电池

综合目前的爆料，iQOO Neo正面将搭载一块6.38英寸的水滴屏；核心方面将搭载高通骁龙845处理器，配备6GB内存；内置4500mAh超大电池，支持22.5w快充规格；机身的三围尺寸为159.53×75.23×8.13mm；运行Android 9操作系统。



iQOO Neo外观基本与iQOO一致

外观方面，iQOO Neo基本延续此前iQOO的设计方案，背部取消了iQOO上的发光带设计，后置相机为三摄模组，同样放置在机身的左上角。另外，该机的背部并没有出现指纹识别模组，应该是与此前的机型一样搭载了屏下指纹。



iQOO Neo将于7月2日发布

另外，根据今日iQOO Neo产品经理的爆料，该机还将搭载一种特殊的触控加速技术，可以从触屏固件算法到底层框架优化提升触控响应速度，达到接近零误差的操作体验，可以极大的提升用户的游戏体验。

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