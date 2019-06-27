曝苹果iOS13相机加入了这项功能 安卓上早就有了

中关村在线消息：近日，有国外开发者发现，在iOS 13的相机上有一项新改动，对准拍摄物体时可以识别画面中的拍摄对象，并针对拍摄对象的不同做出相应不同的优化。



国外开发者放出的iOS 13相机AI识别功能

目前，国外开发者使用iOS 13的相机可以识别出小动物，并针对不同小动物有相应的优化。

曾经苹果手机作为手机中拍照的佼佼者，然而随着其他厂商的不断追赶，iPhone也不再是手机拍照的标杆了。这很大程度上得益于很多厂商使用了AI算法对拍照对象预先进行识别并优化。



曾经的iPhone是手机拍照中的佼佼者

看来现在iPhone也有望增加对于AI算法识别优化的支持，后续可能会对拍照质量有一定程度上的提升。



支持AI功能的iPhone

值得一提的是，这个技术并非只在iOS 13上使用，在最新的iPadOS 13、tvOS 13以及macOSCatalina中，苹果都增加了AI识别技术。

然而，就目前情况来看，安卓机型上AI拍照识别功能已经非常成熟，苹果短时间想要超越很有困难。

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