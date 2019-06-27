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    LG连发三款新机 全新W系列终于露面

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：早在6月初时，就有消息称LG将会发布一款W系列新机。日前，LG终于在印度正式发布该系列手机，其中包括：W10、W30和W30 Pro三款机型。

    LG W系列在印度正式推出：W 10/30/30 Pro共三款
    LG W系列三款机型正式发布

    据了解，LG W10正面采用一块6.19英寸刘海屏，分辨率为1512x720；核心搭载联发科Helio P22处理器（最高主频为2.0GHz），配备3GB+32GB存储组合，并支持额外的TF卡扩展；内置4000mAh容量电池；相机方面，该机采用了主摄为1300万像素的双摄设计，前置相机为800万像素。

    LG W系列在印度正式推出：W 10/30/30 Pro共三款
    LG W10

    LG W30正面采用一块6.26英寸水滴屏，分辨率为1520x720；核心方面与W10相同，搭载联发科Helio P22处理器（最高主频为2.0GHz），配备3GB+32GB存储组合，并支持额外的TF卡扩展；内置4000mAh容量电池；相机方面，同样采用了后置双摄方案，不过主摄改为1200万像素的索尼IMX486传感器，前置摄像头为1600万像素

    LG W系列在印度正式推出：W 10/30/30 Pro共三款
    LG W30

    LG W30 Pro正面采用一块6.22英寸水滴屏，核心方面要比前两款机型稍高一些，搭载了高通骁龙632处理器（最高主频为1.8GHz），配备4GB内存；内置4000mAh容量电池；相机方面，该机采用了后置三摄的方案，主摄为1300万像素，前置相机为1600万像素。

    LG W系列在印度正式推出：W 10/30/30 Pro共三款
    LG W30 Pro

    价格方面，LG W10的售价为8999卢比（约为893元人民币）；LG W30的售价为9999卢比（约为992元人民币），这两款机型都将于7月3日正式上市。而LG W30 Pro的售价和具体上市时间暂时并未公布。

    （本文图片来自网络）

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