中关村在线消息：北京时间6月27日，近日华为公司对外发布了知识产权白皮书，白皮书中详细介绍了华为近几年来在知识产权上获得的成绩。这其中提到，华为在过去的四年里在知识产权方面获得了14亿元的收入。



华为依靠专利获得认可：4年来专利收入14亿美元

华为在白皮书中表示，截至去年年底，华为累计获得授权专利87805项，这其中有11152项是美国专利。从2015年开始到现在，华为从这些专利之中获得了14亿元的收入。除了从专利上获取收入，华为还对外支出60亿美元从其他家公司获取专利。

昨天上海2019MWC大会正式开幕，华为轮值董事长胡厚崑在此次会议上进行了主题演讲，演讲中他表示目前华为已经收到50个全球的5G商用合同，其中超过半数都是来自欧洲订单。原因也很简单，就是华为的5G技术更先进。

胡厚崑提到，这些欧洲国家并没有受到美国制裁的影响，依旧选用华为5G技术。胡厚崑表示，这种选择的背后，透视出来的是华为5G技术的进步。如果不能使用华为的产品，欧洲的5G商用进程会推迟2年以上。显然，这样的结果是这些国家不能接受的。

针对于华为在安全方面的措施，胡厚崑直言：“我们理解外界对5G网络安全的担忧，这也应该受到重视。但在欧盟层面，主流的意见还是让技术归技术，对风险的判断应该建立实事求是的标准，而不是意识形态。”

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