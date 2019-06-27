中兴首款5G手机即将上市 高管透露价格极具竞争力

中关村在线消息：前段时间，中兴手机官方在微博宣布中兴天机Axon 10 Pro 5G版将在下个月（7月）正式开售。日前，中兴高管在接受媒体采访时表示，中兴的5G手机在价格方面非常有诚意，是一个极具竞争力的价格。



中兴天机Axon 10 Pro 5G版即将上市

这也是我国首款宣布将面向普通消费者出售的5G手机。中兴天机Axon 10 Pro 5G版在配置上基本与普通版基本相同，其正面搭载了一块6.47英寸FHD+AMOLED灵感柔性屏，屏幕比例为19.5：9，采用曲面水滴屏加超窄边框的设计，屏占比高达92%，同时背部也是双曲面的3D玻璃设计，整体造型十分贴合手掌。



中兴天机Axon 10 Pro 5G版配置外观基本不变

核心配置方面，该机搭载了高通骁龙855旗舰处理器，同时外挂了高通的5G基带以实现5G网络的使用，还配备了了F2FS文件系统优化，可实现常用应用启动速度提升30%以上；后置相机采用了4800万主摄+2000万广角+800万长焦的三摄组合，支持20倍混合变焦；电池容量为4000mAh，同时还拥有超线性双扬声器以及DTS:X Ultra沉浸式音频技术。

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