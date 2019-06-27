小米高管表示MIX 3 5G版即将在国内上市

中关村在线消息：日前，小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰在微博谈论当前5G的进展，并表示小米第一款5G手机MIX3 5G版已经在欧洲上市，也马上在中国市场与大家见面。



小米MIX3 5G版此前已在欧洲上市

据了解，小米MIX3 5G版是在今年2月底的MWC 2019巴展上发布的，整体维持小米MIX3的设计和规格，处理器从骁龙845升级为骁龙855并搭配骁龙X50 5G基带，结合小米智能天线切换技术下载速度最高可达2Gbps。



小米MIX3 5G版搭载了骁龙X50 5G基带

小米MIX3 5G版的配置与普通版基本一致，正面使用了一块6.39英寸显示屏，分辨率为2340×1080，采用“滑盖”的方案隐藏了前置相机，屏占比达到了93.4%。搭载高通骁龙855+X50（普通版没有X50基带），电池容量升级为3800mAh（普通版电池容量为3200mAh）。



小米MIX3采用类似滑盖的设计

相机方面，小米MIX3 5G版采用前置2400万+200万双摄/后置1200万广角（索尼IMX363）+1200万长焦双摄的组合，单位像素面积为1.4μm，支持Dual PD双核对焦，支持四轴光学防抖。

价格方面，小米MIX3 5G版在西班牙售价为599欧元（约为4600元人民币），意大利售价为699欧元（约为5400元人民币），据推测其在国内的售价应该也会在5000元以上。

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