中关村在线消息：今日据外媒报道，来自Check Point Research和CyberInt的研究人员就公开了一个来自EA Origin服务的漏洞。



EA Origin现安全漏洞：上亿用户可能受到威胁

Origin是EA推出的一个类Steam的数字发行平台，由于它是在PC上获得新发行EA游戏的唯一途径，所以它拥有不少的用户，目前已经达到数百万。

Check Point Research和CyberInt在今天的一份报告中指出，这个漏洞可能已经影响到来自世界各地多达3亿的原始用户。

该漏洞允许黑客可以无需先盗取登录凭证的情况下就能劫持原始账户。他们可以通过使用废弃的子域名窃取身份验证令牌并利用OAuth单点登录和EA登录系统内置的信任机制来访问这些帐户。

不过Check Point和CyberInt已经事先提醒了EA，这使得后者能够利用这两家公司提供的信息关闭这一漏洞。这对于EA和Origin用户来说是一个喜讯。

（文中图片来自互联网）

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