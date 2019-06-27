中关村在线消息：北京时间6月27日，近期比特币价格的走势想必会让大多数人咋舌。美国当地时间周三的时候，比特币价格一度飙升至13680美元，相比5月份上涨了将近60%。不过，随着Coinbase网站崩溃，比特币的价格也会落到12400美元左右。



比特币价格持续走高：最高曾达到13680美元

目前，人们还不清楚是什么推动了此次比特币价格的上涨，不过很有可能与Facebook的Libra平台出现有关。12月的时候，比特币的价格达到近期的最低点，为3194.96美元。此后比特币资产就持续回升，上涨了319%。

上周末的时候，比特币价格上涨达11000美元/枚，24小时涨幅逾12%。这次大涨也让很多币圈人士兴奋。此前刚刚拍下巴菲特慈善午餐的孙宇晨在微博上转发了这条消息，并略带调侃的评价了这则消息。

孙宇晨表示“比特币千万不能碰，没有价值，传销骗局，也不是实体经济，一碰上瘾止不住。”“我见过买比特币好几年的人，彻底暴富沦为废人的特别多，这辈子都失去了斗志与方向。”显然，这样的话是在对此前有关他的质疑进行回击。

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