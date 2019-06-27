realme X大师版洋葱配色首次开售 1899元

中关村在线消息：realme X在发布时推出了拥有洋葱、白蒜两种配色的深泽直人定制的realme X大师版。今日十点，realme官微宣布realme X大师版洋葱配色正式开售。



realme X大师版洋葱配色首次开售

realme官方表示realme X大师版是与设计大师深泽直人联合定制设计的，融入了“本真设计”的理念，从生活细节出发，让设计回归简洁，真实的展现生活之美。官方还宣称该版本的后壳历经72次渐变测试，300多次样品调整，最终才能呈现出这样的效果。



realme X大师版设计来源于生活

配置方面，realme X大师版与普通版基本一致正面搭载6.3英寸三星AMOLED屏幕，屏占比高达91.2%，前置1600万像素升降摄像头，后置4800万+500万像素双摄像头，全系标配骁龙710处理器，仅提供8GB+128GB存储组合，电池容量为3765mAh电池，采用屏下指纹技术。



realme X大师版白蒜配色

另外，此前realme官方曾表示，由于特殊的工艺制作流程，realme X大师版白蒜配色将于7月中旬开售。

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