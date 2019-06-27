中关村在线消息：北京时间6月27日，近日有外媒报道，苹果公司已经从ARM公司成功挖角了一位芯片设计师。苹果希望能够招揽更多的芯片人才，来提升自己的处理器研发实力。尤其是，苹果每年都需要研发A系列处理器，这一方面他们的压力比较大。



苹果挖角ARM芯片设计师：继续扩张芯片业务

据了解，这名软件工程师名叫迈克·费立波（Mike Filippo），今年5月的时候就已经加入苹果成为芯片设计师。在ARM公司期间，费立波是芯片设计的首席工程师。在加入ARM之前，费立波还曾经在AMD和英特尔公司任职。

此前，苹果就曾表示有意从宣布退出移动基带芯片业务的英特尔手上收购该业务部门，来增强自家 5G 基带芯片开发能力。苹果和英特尔的谈判自去年起一直进行。苹果考虑将英特尔的德国业务作为其基带业务的基础。但英特尔发言人表示，目前对此事无可透露。

在德国，英特尔主要业务由英飞凌无线技术部门原工程师队伍负责。英特尔于 2011 年斥资 14 亿美元收购了英飞凌的无线业务部门，该部门曾在 2007 年至 2010 年为 iPhone 提供基带芯片。

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