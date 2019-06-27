中关村在线消息：近日据外媒消息，在美国佛州Riviera City成为首个同意向黑客支付赎金（高达60万美元）的城市之后，佛州又有一个城市宣布采取相同的应对方式支付赎金。



美国又一城市向黑客支付将近50万美元的赎金

莱克城位于佛州北部，拥有6.5万人口，在本次黑客攻击中各项市政工作已经停摆两周时间。在本周一的市政紧急会议中，通过投票决定支付42个比特币，价值将近50万美元的赎金。

莱克城于今年6月10日遭到了灾难性的勒索软件攻击，该市将其称为“Triple Threat”。尽管该城市的IT人员在发现攻击后的十分钟内将受影响的系统断开连接，但是除了在独立网络中运行的警察和消防部分，该市政的几乎所有计算机系统都感染了勒索软件。

在感染后一周莱克城就收到了赎金请求，并且通过保险提供商League of Cities进行谈判，确认了42个比特币的赎金。

据当地媒体报道，该市政官员本周一同意支付赎金要求，并于6月25日向该保险公司支付了款项。根据比特币付款时的价格，估计付款价值在480,000美元到500,000美元之间。该市的IT人员现在正在努力在收到解密密钥后恢复其数据。

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