中关村在线消息：近日据外媒消息人士透露，Galaxy Note 10 系列新品有望在 8 月下旬与大家见面，目前最可靠的猜测是在 8 月 23 日。至于发布会，应该会在 8 月 7 日举办。



网传Galaxy Note 10 Pro规格和推出时间曝光

但目前暂不清楚三星是否会同时发布 Galaxy Note 10 标准版和 Pro 版，在发布会召开前的最后一刻，都有可能出现变化。



规格方面，该机前摄采用 Infinity-O 开孔，后摄组合则与 Galaxy S10 5G 非常相似，后置四个摄像头中有一颗为 3D ToF 飞行时间传感器，支持下一代的 3D 扫描应用。

网传Galaxy Note 10 Pro 会采用如下摄像头组合：

12 MP 广角镜头，f / 1.5-2.4 光圈，等效,26mm，传感器尺寸 1 / 2.55 英寸，像素大小 1.4μm，支持双像素 PDAF 自动对焦和光学防抖；

12 MP 长焦镜头，f / 2.4 光圈，等效 52mm，创拿起尺寸 1 / 3.6 英寸，像素大小 1.0μm，支持自动对焦、光学防抖、以及 2 倍光学变焦；

16 MP 超广角镜头，f / 2.2 光圈，等效 12mm；

3D TOF 镜头 （飞行时间传感器，支持3D 应用）。

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（文中图片来自互联网）

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