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    Galaxy Fold工信部入网 国行会同步吗？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：三星的折叠屏手机Galaxy Fold已经做好了上市的准备，现在看来三星也想尽快在中国推出该机，今天可以看到Galaxy Fold已经在工信部入网。

    三星Galaxy Fold入网工信部
    Galaxy Fold

    之前三星高管表示，Galaxy Fold的大部分显示屏问题已经解决，已准备好上市。

    据了解，三星Galaxy Fold采用了一块Dynamic AMOLED材质的7.3英寸无缝大屏幕，分辨率达到2048×1536(比例为21:9)，屏幕可向内折叠。折叠后的机身外部小屏幕为4.6英寸，小屏幕材质为Super AMOLED，分辨率为1680×720（比例为4.2:3)。

    配置方面，三星Galaxy Fold搭载高通骁龙855芯片，12GB+512GB内存组合，采用UFS 3.0，后置1600万+1200万+1200万后置三摄，电池容量为4380mAh。

    根据之前的情报，Galaxy Fold的海外版售价为1980美元，这一次的国行版本不知道会是多少钱呢？大家不妨猜猜看。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Galaxy Fold工信部入网 国行会同步吗？http://news.zol.com.cn/720/7203173.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7203173.html report 673 中关村在线消息：三星的折叠屏手机Galaxy Fold已经做好了上市的准备，现在看来三星也想尽快在中国推出该机，今天可以看到Galaxy Fold已经在工信部入网。Galaxy Fold之前三星高管表示，Galaxy Fold的大部分显示屏问题已经解决，已准备好上市。据了解，三星Galaxy Fold采用...
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