早报：小米9屏幕居然可以超频 N卡新系列来了

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

有民间高手通过刷dtbo文件，将小米9刷成了84Hz的屏幕刷新率，比起原版流畅了许多。

小米9超频84Hz屏幕刷新率 为啥官方不做？





对于这个问题，小米手机系统软件部总监张国全发文表示，官方如果做就需要保证对硬件寿命，对硬件一致性、可靠性无任何影响，对性能功耗稳定性以及用户体验等也要做全面评估，千人千面，毕竟还是有不愿意折腾的用户。

不过他也表示，如果有网友搞出了新的特殊功能，也可以联系他，他会帮忙转发，但会标上非官方的标志。

中兴在5G产品的发布上显得非常积极，现在又有新品公布。

中兴发布智能机顶盒 支持5G和8K输出





中兴在MWC 2019上海站上发布了新一代8K大视频智能机顶盒。据悉，该机顶盒搭载四核64位处理器，支持8K视频解码，重要的是，该产品还支持5G网络。在AI部分，中兴8K大视频智能机顶盒支持语音唤醒和语音遥控等功能。

老黄要出新卡啦！

Nvidia将于7月2日正式发布SUPER系列显卡





外媒报道称，Nvidia确认将于7月2日正式发布GeForce RTX Super系列显卡，甚至价格都出来了，其中，RTX 2060 SUPER售价429美元，RTX 2070 SUPER为599美元，RTX 2080 SUPER则为799美元。

欧盟对博通展开反垄断调查





欧盟委员会正式对外发布声明，称正式对博通公司展开反垄断调查，评估该公司是否通过排他性措施破坏市场的公平竞争。据悉，博通涉嫌在交易中利用排他性条款强迫客户只能从该公司购买SoC片、前端芯片和WiFi芯片组。

下面这两条新闻大家可能不太乐意看到，但它真的来了。

又一家中国企业被美列入实体清单





美国商务部工业与安全局以“违反美国国家安全和外交政策利益”为由，将中科曙光添加至美国《出口管制条例》实体清单中。对此，中科曙光回应称：“这意味着我们使用含有美国技术的元器件、软件和服务受到限制，与美国合作伙伴间的正常商业合同执行及供应链协作受到严重干扰，对此我们感到震惊并深表遗憾。”

据悉，中科曙光是中国科学院下属、注册在中国天津市的高技术企业，主要从事高性能计算机、服务器、存储产品开发及软件、云计算、大数据服务业务。

北京取消纯电动汽车市级财政补助





《北京市推广应用新能源汽车管理办法》近日做出调整，自6月26日起，取消对纯电动汽车的市级财政补助。燃料电池汽车按照中央与地方1：0.5比例安排市级财政补助。

下面来看条令人开心的，希望他们能做好！

B站宣布《三体》动画化启动制作





在昨晚的B站十周年庆上，B站正式宣布《三体》动画化决定，并发布了首支概念PV。《三体》原著作者刘慈欣也来到现场，并对动画版的《三体》表示期待。

据悉，动画版《三体》将由B站、三体宇宙和艺画开天联合出品，预计在今年下半年放出正式版PV。

暴雪全球首席电竞经理离职





全球首席电竞经理Kim Phan在Twitter上正式宣布离开动视暴雪，事实上还有几位暴雪高管即将离职，前不久《守望先锋》职业联赛主管Nate Nanzer也离开了动视暴雪。自去年开始就不断有暴雪高管选择离职，有分析称这可能与和动视高层的不和有关。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：小米9屏幕居然可以超频 N卡新系列来了http://news.zol.com.cn/720/7203133.html