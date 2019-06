晚报：魅族5G手机明年发 滴滴迅雷解答多年疑惑

各位看官晚上好,今日份的《科技晚报》已经准备好了。

一名Reddit用户分享了一篇刊发在Intel内部员工网站的文章《AMD competitive profile: Where we go toe-to-toe, why they are resurgent, which chips of ours beat theirs》(AMD竞争形象:从哪里开始,为什么他们复活,我们的哪些芯片击败了他们),详细介绍了AMD的历史以及AMD近期为何会实现巨大增长,此外这篇文章还提到了AMD带来的挑战,以及Intel如何应对这些挑战。



值得一提的是,文章对于AMD做出了一番评价,表示“AMD现在是一个强大的竞争对手”。而且文章表示,AMD的威胁集中在高端产品,包括服务器高性能CPU、公共云产品、Zen架构处理器、台积电7nm制程工艺等等。

Z点评:可想而知AMD已经是把英特尔逼到墙角了。

苹果已经聘请了ARM公司首席架构师Mike Filippo。据了解,Mike Filippo是Cortex A57/A72/A76三代CPU大核设计者,同时也是已经规划和开发中的Hercules(第三代A76)、Ares和Zeus CPU的首席架构师。



2018年6月1日,ARM正式发布全新Cortex A76 CPU和Mali-G76 GPU设计,架构师Mike Filippo表示,Cortex A76的性能相当于i5-7300,如果厂商缓存设计优秀,性能甚至可以与I7相比。

Z点评:苹果这是为了让A系列处理应用到Mac上打基础,所以才请来了大神帮忙。

在上海的活动上,中国移动董事长杨杰表示2020年1月1日起,我国将不允许NSA手机入网,将全力过渡到SA 5G组网——SA和NSA分别表示5G独立组网和非独立组网。



具体来说,在5G NSA组网方式下,运营商会采用4G /5G共用核心网的方式以节省网络投资,但缺点是无法支持低延时等5G新特性。而且手机在NSA网络下需要同时连接4G和5G网络,耗电也比SA网络下高。

各个国家和地区的电信运营商依据本地5G发展情况,采用了SA和NSA两种主流组网方式建设本地5G网络。为节省开支,部分运营商会在5G建网初期采用NSA方式,但SA才是5G的最终演进方向。

Z点评:所以说买手机的时候一定要认准网络标准,不然只有变砖风险。

魅族将于2020年第二季度推出5G产品,并且官方强调,这将是“真5G产品”。从魅族官方给出的5G产品规划图来看,魅族的5G项目启动于今年第二季度,将于第三季度调通5G信号,今年第四季度将开始生产5G样机,2020年第二季度时推出真5G时代产品。



据了解,魅族的5G手机将采用高通最新X55基带,其全面支持2/3/4/5G,支持NSA和SA两种网络部署,且发热控制方面也比前代X50要好。

Z点评:5G是每一个手机厂商的机会,不能有一个落下。



迅雷:要想下载速度快,请避免使用国外公共DNS服务

据迅雷方面消息,在发布这个工具一周多以来,已经收到了很多下载速度慢,无法下载任何文件的用户反馈。从诊断结果来看,大部分的用户都是因为“普通任务信息、BT任务信息、eMule任务信息”查询失败造成的。



为此迅雷方面联系了多个反馈此类问题的用户,通过远程协助的手段,找到了问题的共同原因:“国外的公共DNS服务会把迅雷的任务信息查询请求,统一指向迅雷的中国联通机房”

Z点评:我一直以为,要想下载快必须先冲会员。

近日外媒Forbes援引知情人士的消息称,Surface Book 3除换用英特尔Ice Lake架构的处理器外,还会用上由AMD提供的高性能显卡,以满足部分用户想要使用该机畅玩3A大作的需求。



此外,近期还有消息称微软准备为Surface Book 3配备Thunderbolt 3接口,以便为用户带来接入更多外接设备的选择。考虑到目前在售的Surface Book 2已经提供了USB-C 3.1接口的情况来看,新款将有极大的可能换用拓展性更强的Thunderbolt 3。而对于那些对GPU要求较高的用户,也能通过该接口外接显卡坞来获得更强的性能。

Z点评:微软跟AMD之间的合作关系正在快速升温。

华为副董事长胡厚崑今天下午接受媒体采访时明确表示:“目前5G供应方案完全不受影响,以前签署的、未来签署的合同都会保证供应。”据华为公布的数据显示,截止今年6月22日,华为向全球发货了15万个5G基站,拿下了50个5G商用合同,其中有28个来自欧洲。



胡厚崑说,如果欧洲不使用华为的5G网络设备,会让他们的5G部署推迟2年时间。对于替代方案的问题,也就是所谓的“备胎计划”,胡厚崑进一步告诉媒体,华为采用替代方案的产品性能都没有下降,甚至超过原来的。

不过胡厚崑表示,目前鸿蒙还没有明确的上市时间。

Z点评:真的很想试试鸿蒙系统,哪怕只开放一个公测也行。

电动汽车行业新闻网站Electrek今日援引知情人士的消息称,特斯拉负责汽车制造业务的副总裁彼得·霍赫霍尔丁格(Peter Hochholdinger)已经离职。



对此,特斯拉和霍赫霍尔丁格尚未发表评论。但分析人士称,霍赫霍尔丁格的离职正值特斯拉制造团队处于一个关键时期。当前,特斯拉正试图大幅提高其产能,同时还要对弗里蒙特生产线进行调整,以生产新车型Model Y。

Z点评:马斯克造车不易

滴滴出行上线了槽点解答,今天解释了“为何有时附近有车,却派远处司机接我”的问题。



第一种可能:有时候地图上显示的车辆,不一定是你的可用车辆。可能是因为同一时间,很多乘客和你同时叫车,如果你间隔一会再发单,上一秒可用的车,下一秒就被其他乘客叫走了。

第二种可能:地图上看到的司机和你的直线距离,并不一定是接驾距离。考虑到司机掉头、堵车等因素,有时候你看上去觉得司机离你很近,接驾的时间却需要很久。所以滴滴调配了其他直线距离略远,但和你同方向、不堵车的司机来接你。

第三种可能:司机设置了顺路回家,如果你和司机的目的地不一致,司机尽管在附近空驶,但也没有办法来接你。

Z点评:滴滴你为我上了生动一课。

好了,以上就是今天的《科技晚报》,明天再见。

