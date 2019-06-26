中关村在线消息：北京时间6月26日，据外媒报道，尽管Galaxy Fold还没有正式上市，三星的手机部门已经投入到Galaxy Fold下一代产品的研发中去了。下一代Galaxy Fold最大的特点，就是将会加入触控笔S Pen。



传三星已着手研发新一代Galaxy Fold：搭配S Pen

一些韩国媒体表示，三星下一代Galaxy Fold将配备8英寸屏幕，并配备了一支S Pen触控笔，这款新机也预计在明年年初上市。值得一提的是，第二代Galaxy Fold依旧会采取目前的内折折叠形式。

此前，三星显示副总裁Kim Seong-cheol在韩国信息显示协会里进行了一次演讲。演讲中他透露，三星的可折叠手机Galaxy Fold已经做好了上市的准备，预计很快就可以和消费者见面。

Kim Seong-cheol表示，大部分显示屏问题已经解决，Galaxy Fold已准备好上市。同时，他认为Galaxy Fold一经发售就可以在市场上受到很多关注。三星显示将继续为Galaxy Fold提供屏幕。不过，三星还没有公布Galaxy Fold的确切信息。

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