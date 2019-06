中关村在线消息:前段时间,有媒体曝光了一款型号为Moto One Pro的新机,并表示该机将于下月正式发布。近日,有外媒再次曝光了这款新机的带壳渲染图。



网曝Moto One Pro带壳渲染图

渲染图显示,这款Moto One Pro与此前的爆料大致相同,其正面采用了一块常规水滴造型的显示屏,屏幕左右两侧以及额头部分的边框相比摩托罗拉此前的机型有进一步收窄,在其下巴部分的中央位置印有摩托罗拉的logo。



网曝Moto One Pro将采用后置四摄方案

该机最大的亮点还是背部的设计,其背部最显眼的就是那块硕大的相机模组了,在背部中央靠上方的位置,放置了四颗摄像头以及摩托罗拉的logo,根据图中的保护壳开孔来看,此次摩托罗拉依然延续了此前的设计,在logo中整合了指纹识别模组。



Moto One Pro底部保留了3.5mm耳机接口

另外,该机的底部还配备了USB Type-C接口和3.5mm的耳机接口。目前关于该机的具体配置信息还不得而知。

(本文图片来自网络)

