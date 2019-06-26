美国又一家运营商推出5G服务并开售5G手机

中关村在线消息：这个月初，美国电信运营商Verizon和AT&T都纷纷开售了三星Galaxy S10 5G版本。近日据外媒报道，美国另一家运营商T-Mobile也将在本月28日正式推出5G版本的三星Galaxy S10。



T-Mobile即将正式推出5G服务

报道称，T-Mobile将于6月28日率先在美国的纽约、洛杉矶、亚特兰大、克利夫兰、达拉斯和拉斯维加斯六个城市正式推出5G网络，并开售该公司首款5G手机——三星Galaxy S10 5G。起售价为1299.99美元（约为8947元人民币）。



T-Mobile旗下首款5G手机是三星Galaxy S10 5G版

据了解，三星Galaxy S10 5G版本与普通版配置基本相同，除了5G网络之外，S10 5G版只在相机规格上略有差别，其前置摄像头还额外配备了一颗ToF镜头，用以提升人像模式的效果和增强现实应用的深度。后置相机采用了1200万像素主镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素广角镜头+3D ToF镜头的四摄组合。



三星Galaxy S10 5G版增加了ToF镜头的应用

配置方面，三星Galaxy S10 5G版采用一块6.7英寸的曲面AMOMLED显示屏，分辨率达3034×1400像素，支持HDR10+。搭载骁龙855或Exynos 9820处理器，最高支持8GB RAM+512GB ROM，拥有4500mAh大电池，运行Android 9系统。

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