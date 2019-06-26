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    三星手机三星 Galaxy S10（5G版/全网通）

    美国又一家运营商推出5G服务并开售5G手机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：这个月初，美国电信运营商Verizon和AT&T都纷纷开售了三星Galaxy S10 5G版本。近日据外媒报道，美国另一家运营商T-Mobile也将在本月28日正式推出5G版本的三星Galaxy S10。

    美国又一家运营商推出5G服务并开售5G手机
    T-Mobile即将正式推出5G服务

    报道称，T-Mobile将于6月28日率先在美国的纽约、洛杉矶、亚特兰大、克利夫兰、达拉斯和拉斯维加斯六个城市正式推出5G网络，并开售该公司首款5G手机——三星Galaxy S10 5G。起售价为1299.99美元（约为8947元人民币）。

    美国又一家运营商推出5G服务并开售5G手机
    T-Mobile旗下首款5G手机是三星Galaxy S10 5G版

    据了解，三星Galaxy S10 5G版本与普通版配置基本相同，除了5G网络之外，S10 5G版只在相机规格上略有差别，其前置摄像头还额外配备了一颗ToF镜头，用以提升人像模式的效果和增强现实应用的深度。后置相机采用了1200万像素主镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素广角镜头+3D ToF镜头的四摄组合。

    美国又一家运营商推出5G服务并开售5G手机
    三星Galaxy S10 5G版增加了ToF镜头的应用

    配置方面，三星Galaxy S10 5G版采用一块6.7英寸的曲面AMOMLED显示屏，分辨率达3034×1400像素，支持HDR10+。搭载骁龙855或Exynos 9820处理器，最高支持8GB RAM+512GB ROM，拥有4500mAh大电池，运行Android 9系统。

    （本文图片来自网络）

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