三星Galaxy Fold折叠手机已通过工信部认证

中关村在线消息：今日，有网友爆料三星Galaxy Fold国行版已通过工信部认证，有望于近期上市销售。



三星Galaxy Fold通过工信部认证

据了解，三星Galaxy Fold采用了一块Dynamic AMOLED材质的7.3英寸无缝大屏幕，分辨率达到2048×1536(比例为21:9)，屏幕可向内折叠。折叠后的机身外部小屏幕为4.6英寸，小屏幕材质为Super AMOLED，分辨率为1680×720（比例为4.2:3)。



三星Galaxy Fold展开状态

三星Galaxy Fold更多情况是展开使用，接近小平板的体验。并且三星称，Galaxy Fold折叠铰链的耐用性极高，达到了成熟的理想状态，同时内屏、外屏可以无缝切换应用，展开状态下可以平铺同时运行三个应用，多任务处理极佳。



三星Galaxy Fold可向内折叠

核心配置方面，该机搭载高通骁龙855处理器，配备12GB+256GB存储组合，内置4380mAh电池，前后共有六个摄像头。还有蓝牙5.0、NFC、USB Type-C、3.5mm耳机孔等其他配置。

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