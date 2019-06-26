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    OPPO再探黑科技 正式发布透视全景屏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周，OPPO官方正式公布将在MWC19上海大会上公布首款搭载屏下摄像头的手机。今日，OPPO终于正式发布了全新的屏下摄像头的技术，其官方称之为“透视全景屏”

    OPPO正式发布透视全景屏：采用屏下摄像头模组
    OPPO正式发布透视全景屏

    据OPPO官方介绍，这种透视全景屏通过屏下摄像头、高透光率屏幕与优化算法的巧妙结合，在保证屏幕完整性的同时兼顾了内容显示与拍照的应用。其采用了专门定制的摄像头模组，可以捕捉更多光线；同时通过调节屏幕显示区域的效果，并搭配透光性更好的特殊材料，可以传感器更好的通过屏幕捕捉外界画面。

    OPPO正式发布透视全景屏：采用屏下摄像头模组
    透视全景屏将前摄完美隐藏在屏幕下方

    另外，OPPO官方还表示，虽然使用了多种手段处理光线的通过问题，但是透过屏幕的光线还是不可避免的都会有所损失，实际接收到的光线不到正常情况的一半，导致照片容易偏色、起雾。但是通过白平衡、HDR、AI去雾等多种算法混合优化，可以最大程度保证画面质量，实现完整的拍照体验，并将在未来支持智慧美颜、滤镜等拍照功能。

    OPPO正式发布透视全景屏：采用屏下摄像头模组
    多算法优化效果对比

    OPPO产品经理乔家栋表示：OPPO希望能通过透视全景屏的技术突破，让用户与极致真全面屏体验更近一步。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO再探黑科技 正式发布透视全景屏http://news.zol.com.cn/720/7202442.html

     

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