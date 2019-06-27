毕业了 这些热门高薪的职业不看看么？

眼看当下就是毕业季了，那么今年在科技互联网领域都有哪些热门的职业呢？现在IT领域的技术岗位薪资又在怎样一个水平呢？

随着互联网技术的发展，更多的行业和职位被创造出来，以及伴随互联网+，一些传统行业也开始与互联网融合，当然还有哪些IT互联网一直都吃香的职业。今天我们就一同来看看今年IT互联网业的就业情况。

首先当然是最受关注的人工智能领域，这是全社会、乃至全球都认可的高大上的热门行业，并且对人才的渴求非常迫切。这里我们根据当下的情况，主要分为深度学习、计算机视觉和自然语言处理三个方向来看。

01 深度学习算法工程师





这是人工智能领域最尖端的技术之一，也是包括各大互联网巨头在内的科技公司最求贤若渴的工种，深度学习专家往往会拥有极高的薪资待遇和福利，也拥有很大的晋升空间，属于公司战略人才。

深度学习工程师的月薪入门就在2万~3万元的档位，根据工作经验和实际能力上升空间很大，天花板较高，年入50万以上并不需要奋斗太多年限。

当然，这也意味着这个职位的门槛很高，通常要求学历在硕士研究生以上，并接受过系统的机器学习等相关专业教育，具有较强的算法实现能力。

此外一般还会要求至少熟悉一种以上的深度学习框架，有丰富的深度学习模型训练经验，对常用的深度学习算法有较为深入的了解。

这是一个专业化程度很高的职业，混是混不过去的，需要有扎实的学术和技术背景。并且整个行业都处于摸索前行的状态，因此也需要有很强的解决问题，从零探索的意志和能力。

02 计算机视觉工程师





计算机视觉作为人工智能大系统中的一块，同样也是业界抢手的香饽饽，也是要求技术背景较高的一个职业。

计算机视觉工程师的月薪在2万~6万元左右，总之涉及到人工智能技术方面的人才，薪酬自然是不会太亏待的。

当然，这个行业的入门门槛也不低，通常要求是图像处理、模式识别、机器学习、应用数学等相关专业硕士以上学历。

根据具体岗位，还要熟悉图像、视频分析的相关算法，熟悉深度学习算法，比如CNN、RNN、LSTM等。

C/C++、Python等编程语言自然也是要熟练掌握的，作为一线的工作者，计算机科学的基本功在工作中是不能丢的。

03 自然语言处理算法工程师





自然语言分析和处理大家想象一下那些智能语音助手、智能录音笔、智能翻译等等就比较容易理解了。这同样是属于人工智能研究的范畴，也是业界广纳人才的领域。

自然语言处理算法工程师的月薪通常在2万~3万之间，高级工程师会更高，专家级的在10万月薪左右。而如果作为刚进入行业的应届毕业生，月薪也能拿到1~2万。

作为高端技术人才，这个岗位的入门要求自然不低，通常也是要求硕士以上学历，在机器学习、数据挖掘方面有扎实的理论基础，具备优秀的编程能力以及良好的代码编写习惯。

而且作为一个“开荒”中的行业，从业者也需要有很强的学习能力，否则很容易在技术上就掉队。在工作的过程中有能力发现和解决新问题，不断积累新的前沿技术。

04 云计算工程师





云计算也是互联网科技行业的热门话题，相关的职业岗位也有不错的发展机会，不过比起前面的三个人工智能相关职业来说，还是稍逊一些。

云计算的一般工程师月薪在 1万~1万5之间，但是架构师的月薪能达到2万~3万元，当然每个领域都有最资深的大牛，云计算专家的薪资自然也不会低。

相对地，云计算工程师入门门槛也会低一些，本科和优秀的大专学历即可入行。在技术方面，需要掌握服务器、存储、数据库、云计算、网络等基础知识。

架构师则需要深入理解云计算技术和基础架构，能够在网络、存储、计算、容器等一个或多个领域有深入研究，具备构建私有云的能力，能够整合云计算各层级的工具和服务等等。

05 大数据分析师/架构师





中国正在积极建设大数据中心和各类大数据服务，大数据人才几乎是每个互联网公司都要储备的，因此也是比较热门的职业。



大数据分析师的月薪入门在1万元左右，而大数据架构师的月薪则要高得多，通常在3万元以上。

大数据分析师对于学历和经验的要求都不是很苛刻，大专以上学历就能够入行。专业方面，要求有计算机、电子信息、软件工程等专业的基础，有一定的计算机语言基础。

大数据架构师要求则比较高，需要一定的从业经验，能够熟练使用apache hadoop生态体系相关技术及MongoDB、mysql等常用数据库，能够部署、二次封装和性能调优。

此外还需要熟悉主流数据整合、信息索引技术和工具，也要具备熟练的编程语言能力。

06 区块链研发工程师





区块链并不是只有虚拟货币，事实上我国在区块链技术上有着比较广泛的探索，因此区块链研发工程师也是行业内比较热门的就业方向。

区块链研发工程师的月薪通常在1万5~2万5之间，主要工作是区块链系统的设计、系统框架搭建及核心模块开发。

区块链研发工程师一般需要计算机相关专业本科以上学历，能够掌握C++或Go语言及相关开发工具，熟悉分布式系统架构设计及开发，熟悉操作系统原理、网络协议、加密算法，能够进行系统分析设计。

一般来说大学里尚未设有区块链相关的专业，其从业者大多也是从计算机相关专业转型过去的，所以刚毕业的应届生可以考虑往这个方向转。

07 APP开发工程师





自从进入移动互联网以来，移动应用开发这个行业就一直很热，如今这个情况虽然不如资本最热的那段时期，但APP开发工程师仍然有不错的待遇。需要一提的是，随着行业

APP开发工程师的普遍月薪在1万~2万元之间，根据项目不同肯定会有差别。

如今的APP开发工程师的门槛已经很低了，计算机相关专业大专学历入行没什么问题，在技能方面，由于APP开发经过这么多年积累，工具也相对丰富很成熟很多，主要是对开发工具的熟练使用。

当然，如果在java代码编写能力和C/C++语言方面有深入研究的话，会更容易获得好的发展机会。

需要一提的是，随着行业热钱的退出，现在的APP开发领域肯定不会向前几年那样的用人规模了，这个要有一个判断。

可以看出，IT互联网行业依然是一个相对高薪的行业，其中新型技术的人才格外受到重视，在各方面待遇都更好。国家现在非常重视技术公司的扶持和技术人才的培养，把握行业最新动向，关注前沿技术，为自己找到一个好职业吧！



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