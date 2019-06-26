联想发布ThinkBook系列两款新品 支持快充

中关村在线消息：今天，联想正式发布了全新PC品牌ThinkBook系列的两款新电脑：ThinkBook 13s和ThinkBook 14s。这两款新产品主要为年轻职场人打造，在注重外观的同时，兼顾高效流畅以及安全，同时提供了出色的娱乐功能。



联想正式发布ThinkBook系列的两款新电脑

外观方面，两款新品均采用钛灰银色的镁铝合金机身，轻盈而不失坚固，ThinkBook 14s 轻至1.5kg，薄至16.5mm，ThinkBook 13s轻至1.4kg，薄至15.9mm。支持180°平面开合，转轴顺畅且坚固。ThinkBook 13s边框只有5.5毫米，ThinkBook 14s边框更是仅有4.9毫米。



两款新品均采用钛灰银色的镁铝合金机身

配置方面，两款新产品搭载英特尔Whiskey Lake 四核处理器，满足日常需求，配备高达16GB DDR4内存和最高512GB的M.2 PCIe固态硬盘。另外，新产品支持快充，在关机状态下一小时回80%的电量。续航方面，ThinkBook 13s电池续航可达到12.4小时，ThinkBook 14s续航达到12.55小时。

目前，ThinkBook 13s、 ThinkBook 14s两款新品已经开启预售。

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