随手能做个短视频了 微信新版内测功能曝光

中关村在线消息：近日，微信推出了7.0.5的内测版，在发送语音消息时候可以选择发送文字或者原语音。



按发送语音消息显示可转文字

现在，按下发语音说话的按钮发语音消息会出现“上滑取消或转文字”上滑时候界面会变成下图。





上滑出现了“转文字”选项

笔者经过测试后发现，目前的识别情况还不稳定，推测后续正式上线会有所提升。





选择“转文字”后内容

如果发送语音消息时，讲完话后上滑选择“转文字”，会自动将刚刚的语音转为文字，可以选择“发送原语音”或者“发送文字”。





目前能转换的语音种类

当前可识别的语音种类有三种：普通话、粤语以及英语。





表情包数量有变化

此外，表情包数量发生了变化，从原来的能显示8个变成了显示6个，目前尚不清楚是否为测试版不稳定的原因。

不仅如此，长按拍摄小视频后也有相应改进。



拍摄后下面出现四个图标



可以贴文字在视频上



视频可以插入其他配乐



选择截取短视频中的一部分

拍摄好的视频，可以在上面添加表情、插入文字、加入配乐以及截取视频中的一部分。

从此前“解封”快手短视频分享链接的举动不难猜测，新版本更新之后将会加大对于短视频方面功能的力度。

目前，该版本还处在内测中，仅部分安卓和iOS设备用户可以使用。

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