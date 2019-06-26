    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文

    随手能做个短视频了 微信新版内测功能曝光

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：近日，微信推出了7.0.5的内测版，在发送语音消息时候可以选择发送文字或者原语音。

    微信内测版7.0.5：发送语音消息时转文字
    按发送语音消息显示可转文字

    现在，按下发语音说话的按钮发语音消息会出现“上滑取消或转文字”上滑时候界面会变成下图。

    微信内测版7.0.5：发送语音消息时转文字
    上滑出现了“转文字”选项

    笔者经过测试后发现，目前的识别情况还不稳定，推测后续正式上线会有所提升。

    微信内测版7.0.5：发送语音消息时转文字
    选择“转文字”后内容

    如果发送语音消息时，讲完话后上滑选择“转文字”，会自动将刚刚的语音转为文字，可以选择“发送原语音”或者“发送文字”。

    微信内测版7.0.5：发送语音消息时转文字
    目前能转换的语音种类

    当前可识别的语音种类有三种：普通话、粤语以及英语。

    微信内测版7.0.5：发送语音消息时转文字
    表情包数量有变化

    此外，表情包数量发生了变化，从原来的能显示8个变成了显示6个，目前尚不清楚是否为测试版不稳定的原因。

    不仅如此，长按拍摄小视频后也有相应改进。

    微信内测7.0.5:发送语音时转文字 小视频上贴文字
    拍摄后下面出现四个图标

    微信内测7.0.5:发送语音时转文字 小视频上贴文字
    可以贴文字在视频上

    微信内测7.0.5:发送语音时转文字 小视频上贴文字
    视频可以插入其他配乐

    微信内测7.0.5:发送语音时转文字 小视频上贴文字
    选择截取短视频中的一部分

    拍摄好的视频，可以在上面添加表情、插入文字、加入配乐以及截取视频中的一部分。

    从此前“解封”快手短视频分享链接的举动不难猜测，新版本更新之后将会加大对于短视频方面功能的力度。

    目前，该版本还处在内测中，仅部分安卓和iOS设备用户可以使用。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：随手能做个短视频了 微信新版内测功能曝光http://news.zol.com.cn/720/7202372.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7202372.html report 976 中关村在线消息：近日，微信推出了7.0.5的内测版，在发送语音消息时候可以选择发送文字或者原语音。按发送语音消息显示可转文字现在，按下发语音说话的按钮发语音消息会出现“上滑取消或转文字”上滑时候界面会变成下图。上滑出现了“转文字”选项笔者经过测试后发现，目...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品