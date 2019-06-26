中关村在线消息：日前有网友在微博上晒出了菲律宾某App截图，显示该APP无论在页面还是在功能上，都跟当前支付宝的蚂蚁森林非常相似。然后网友纷纷评论，简直是像素级抄袭。对此，支付宝做出了回应。



蚂蚁森林被抄袭？支付宝：大家都误会了

支付宝方面表示：这是“菲律宾版支付宝”推出的环保应用，不是抄袭，误会一场，大家都是兄弟。

为什么说GCash和支付宝算是兄弟关系呢？其实在2017年，蚂蚁金服就已经入股菲律宾最大的电子钱包GCash，占45%。之后，支付宝还派出了一个三十多人的团队赋能GCash，带来了包括蚂蚁数据平台、阿里云的底层设施、支付宝的安全、风控模型等诸多完善的技术和丰富的经验。

因此GCash上线菲律宾版“蚂蚁森林”并不算是抄袭。据了解菲律宾版“蚂蚁森林”上的用户和中国用户一样，也可以通过步行、电子支付等方式积累绿色能量，兑换种植真树。鼓励大家积极面对以及解决菲律宾严重的森林退化问题。数据显示，菲律宾正以每年4.7万公顷的速度失去森林覆盖。当地森林覆盖率已经上世纪的70%跌至20%左右。







网友的评论也是很出彩呢

“绿化地球，支付宝是我们的榜样，中国是我们的榜样。”去蚂蚁森林实地考察过的GCash CEO安东尼·托马斯说，他希望学习支付宝蚂蚁森林，降低菲律宾民众参与环保的门槛，调动民众环保热情。



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