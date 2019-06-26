联想旗下全球首款5G电脑亮相MWC19上海

中关村在线消息：今日MWC19上海展会正式拉开序幕。联想中国为微博宣布，联想旗下5G双终端亮相本次展会，正式展出全球首款5G笔记本电脑，以及联想Z6 Pro 5G探索版。



联想宣布旗下5G双终端亮相展会

据了解，联想此次展出的全球首款5G笔记本电脑搭载了高通骁龙8cx处理器，是高通专门为电脑设备研发的，该芯片具有8个Kryo 495内核(骁龙855为Kryo485)，分为4个性能大核和4个效率小核。



高通骁龙8cx PC处理器

高通官方称，这是骁龙有史以来最快的Kryo核心，8个内核最高频率为2.75GHz。骁龙8cx可提供出色的性能，更持久的电池续航时间。



骁龙8cx处理器架构

显示方面，骁龙8cx配备了Adreno 680 GPU，可提供2倍图形处理能力和60％的功率效率提升。它本身还支持双4K HDR外部显示器。新Kryo 495 CPU将提供2倍性能。

此外，骁龙8cx集成了骁龙X24 LTE基带和Qualcomm Aqstic音频技术，可以给用户带来更快的网络访问速度以及提供质量更高的声音和一系列的语音方面的优化。

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