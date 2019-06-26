中关村在线消息：北京时间6月26日，随着今年秋季苹果发布会的临近，苹果新机iPhone XI的消息也逐渐增多起来。之前有一些传闻表示，iPhone XI将会砍掉Lightning接口，不过最近，一些外媒表示苹果将会保留Lightning接口，手机的电池容量也会进一步增加。



iPhone XI更多细节流出：Lightning接口保留

据了解，苹果之前已经测试过Type-C接口，不过显然，苹果并不想现在就拿出来。同时这家媒体还提到，今年下半年推出的三款新的iPhone手机，电池容量都将在3000mAh以上，最高配iPhone XI的电池容量为3650mAh。

昨天，保护壳制造商Olixar放出了一些下半年苹果新款旗舰机iPhone XI Max。渲染图除了厂商着重介绍的保护壳之外，还透露了iPhone XI的外型。除了后置三摄之外，刘海屏这次也得到了保留。

Olixar此次展示的是iPhone XI Max的粉金色，“浴霸”摄像头也是人们可以直接看到的。值得一提的是，此前一直没有提到的“刘海屏”，这次又“重现江湖”。同时，iPhone XI将由一块完整的玻璃组成，覆盖整个相机。

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