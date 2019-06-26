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    高通联合中兴通讯展示5G云游戏应用

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：今日，MWC2019上海展开幕，高通与中兴宣布基于5G网络联合展示5G技术在云游戏领域的应用。基于中国电信的5G现网覆盖和中兴通讯的5G设备，该展示成功演示了在5G网络环境下可以获得的移动游戏体验。

    高通联合中兴通讯展示5G云游戏应用
    高通与中兴联合展示5G技术在云游戏领域的应用

    通过云端的强大性能完成大部分处理和渲染任务，同时利用高速5G网络将用户的操作上传云端并将游戏画面回传终端，用户可以在5G手机上随时享受大型游戏，无需下载，真正实现了“即刻开玩”。值得一提的是，该展示所采用的所有5G设备均搭载旗舰高通855移动平台以及骁龙X50 5G调制解调器。

    中兴通讯副总裁5G产品总经理柏燕民表示：“5G已来，5G为行业赋能，行业也为5G赋能，从而实现整个5G生态系统的合作共赢。此次与高通联合多家终端厂家展开的5G应用场景合作将是5G生态系统协同的一次完美诠释。未来我们将携手合作伙伴，更好的服务于5G生态链，共同推进5G产业的进一步成熟。”

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：高通联合中兴通讯展示5G云游戏应用http://news.zol.com.cn/720/7202334.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7202334.html report 790 中关村在线消息：今日，MWC2019上海展开幕，高通与中兴宣布基于5G网络联合展示5G技术在云游戏领域的应用。基于中国电信的5G现网覆盖和中兴通讯的5G设备，该展示成功演示了在5G网络环境下可以获得的移动游戏体验。高通与中兴联合展示5G技术在云游戏领域的应用通过云端的强...
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