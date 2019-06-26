中关村在线消息：GSMA（全球移动通信系统协会）在MWC19上海发布《移动经济》系列亚太版最新报告，该报告显示，亚洲运营商计划在2018至2025年间投入3700亿美元构建新的5G网络。



GSMA调研：25年中国28%移动连接通过5G网络

据其预测，未来15年，5G将为该地区的经济贡献近9000亿美元。中国方面，据预测，到2025年，中国28%的移动连接将通过5G网络运行，将占到全球所有5G连接数的约三分之一。

据报告称：2018-2025年期间，运营商预计将在新网络方面投资5740亿美元，其中近三分之二约3700亿美元将用于新推出的5G网络。到2025年，仅中国一个国家就预计将为5G投资1840亿美元。

2018年4G成为亚洲最主要的移动技术占总连接数的52%，到2025年将增长到占区域总连接数超过三分之二。到时，大约18%的连接将通过5G网络运行。

到2025年，亚洲五分之四以上的移动连接将由智能手机实现，高于2018年的61%。

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