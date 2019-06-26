中关村在线消息：援引自Windows Central报道，微软即将在今年秋季发布全新的Surface产品线。与以往不同的是今年Surface产品将会有搭载AMD以及ARM芯片的机型。



微软ARM版Surface曝光 这下英特尔要尴尬

报道称，微软将在秋季推出全新的Surface Laptop、Surface Book、Surface Pro等设备。以上设备除了将会搭载英特尔处理器平台之外，还会有AMD以及ARM处理平台版本推出出。

媒体援引消息人士，当前微软已经在测试AMD版本的Surface设备，以及在测试搭载ARM处理器的Surface Pro，准确的说是将搭载骁龙8cx移动平台。

对于微软转向AMD和ARM的原因，有分析人士猜测这除了微软有意探索Surface更多使用场景和更多合作伙伴之外，更多的是英特尔芯片缺货以及创新乏力，最终使微软倒向了英特尔的对手。

除此之外，外媒还爆料，微软还有一款代号为Centaurus的双屏Surface也会在今年秋季发布，但预计会最快在2020年才能问市。

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