中关村在线消息：北京时间6月26日，近日，2019年中国开源峰会在上海召开。这次峰会上，华为战略与产业发展副总裁肖然表示，华为的方舟编译器将会在今年8月份进行开源，同时肖然还希望能够有更多的合作伙伴加入方舟编译器的“朋友圈”中。



华为方舟编译器8月份开源：系统流畅度直线提升

众所周知，方舟编译器的发展将会对未来鸿蒙系统起到至关重要的作用。方舟编译器相比手机操作系统会更加底层，同时经过方舟编译器转化过的系统，都可以运行在鸿蒙操作系统上，这对于华为来说，无疑非常有意义。当然，如果完成这些，华为就需要更多的合作伙伴。

据官方介绍，方舟编译器可以将JAVA代码编译成机器码，让手机系统直接执行，从根本上杜绝了原有安卓机制造成的卡顿。通过方舟编译器可以使目前的安卓系统操作流畅度提升24%，响应速度提升44%，第三方应用操作流畅度提升高达60%，对安卓手机的使用体验有显著提升。

值得一提的是，此前华为还宣布将在今年的华为终端开发者大会上对方舟编译框架代码开源，后续还会在11月的绿盟开发者大会开源整个方舟编译器代码。这一举措对于开发者来说，极大的简化了整个开发的流程，使用起来更加方便，也让许多企业与用户受益良多。

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