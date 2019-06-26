苹果的自动驾驶梦：收购Drive.ai、申请专利

中关村在线消息：今日，据外媒Axios消息，苹果方面已经确认收购了自动驾驶汽车企业Drive. ai，加快了对于自动驾驶的布局。



自动驾驶汽车企业Drive. ai

据外媒Axios消息，苹果公司大概3周前接触了Drive. ai，但双方并未透露过多细节。

此次收购完成后，苹果将会获得该公司数十名工程、产品设计方面的工程师。

此外，据此前消息，截至今年2月，Drive.ai共拥有100多名工程师，其中包括神经网络专家。



AI领域的顶级专家吴恩达（图左）

据资料显示，Drive.ai成立于2015年，致力于用深度学习的算法和人工智能技术发展自动驾驶。AI领域的顶级专家吴恩达目前为Drive.ai的董事。2017年的时候，Drive. ai曾被估值高达2亿美元。

值得一提是，根据最近一系列的举动推测，苹果公司将会涉足自动驾驶业务。



据推测，苹果公司将会开展自动驾驶汽车业务

据日前美国专利及商标局披露的文件显示，苹果公司提交了一份自动驾驶方面的专利申请“授权遥控”（Authorized Remote Control）。

据了解，该专利可以让驾驶者在遇到突发事件时向远程操纵方发出指令请求协助操纵驾驶。

此外，如果车辆根据传感器数据探测到行驶过程中发生紧急事件，它本身也可以自动发出命令，请求远程操控驾驶。



整个过程中，只要设定了确切的目的地以及路线，远程系统就可以向车辆发出通行指令，与此同时，系统可以使用内部传感器监视车内乘客的状态，以适时根据情况的变化而改变行进计划。





此前爆料，苹果自动驾驶汽车研究计划名为“泰坦计划”（Project Titan）

据了解，现在苹果已经在加州对该技术进行系统测试。此专利囊括在苹果自动驾驶汽车研究“泰坦计划”（Project Titan）中。

不过，目前尚不清楚该技术是会应用于苹果自制汽车当中，还是会提供给其他汽车制造商。

据了解，去年11月22日，苹果公司的科学家首次公开披露了该公司有关自动驾驶汽车方面的研究成果。此后关于苹果是否要涉足自动驾驶汽车领域的猜测就未能停止。

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