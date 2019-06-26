中关村在线消息：北京时间6月26日，近日英国知识产权信息网站IAM报道，知名芯片厂商英特尔公司计划出售旗下将近8500项专利。这些专利中大多都是与蜂窝网络连接有关的专利。IAM提到，这可能是目前专利转让最高调且最大批的一次了。



英特尔计划出售8500项专利：主要为蜂窝网络

据了解，英特尔此次将会以拍卖的形式来出售这些专利。这些被拍卖的专利主要分两部分，分别为蜂窝专利组合和联网设备专利组合。其中，蜂窝专利组合将包含6000项与3G、4G和5G蜂窝标准相关的专利资产，而联网设备专利组合则主要包括500项相关专利。

此前有消息表示，苹果有意收购英特尔基带芯片业务部门，英特尔曾在4月宣布退出移动基带芯片业务。苹果和英特尔的谈判自去年起一直进行。苹果考虑将英特尔的德国业务作为其基带业务的基础。但英特尔发言人表示，目前对此事无可透露。

在德国，英特尔主要业务由英飞凌无线技术部门原工程师队伍负责。英特尔于 2011 年斥资 14 亿美元收购了英飞凌的无线业务部门，该部门曾在 2007 年至 2010 年为 iPhone 提供基带芯片。

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