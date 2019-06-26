中关村在线消息：近日据业内消息，古董级游戏机Commodore 64 迎来了一款全尺寸的复刻，计划于今年晚些时候发售，名字为 THEC64 。



















古董游戏机Commodore64复刻THEC64年底发售

2018 年的 THEC64MINI 只是 Commodore 64 的迷你版本，而 THEC64 的尺寸与原版相同。



制作方 Koch Media & Retro Games 表示，THEC64 配备了一款可以工作的键盘，并且针对现代电视进行了音视频输出上的改进（支持 720p @ HDMI）。

据了解，THEC64 可在 C64 Basic、VIC20 和 Games Carousel 三种模式之间进行切换。您可以使用 HDMI 线缆将 THEC64 与任何兼容的电视机或显示器相连接，美区刷新率为 60Hz、欧标为 50Hz 。

THEC64 配备了更加高级的操控手柄，因为它用上了微动开关。游戏方面，Games Carousel 预装了 64 款，包括《Paradroid》、《Boulder Dash》和《California Games》等经典复刻游戏。

（文中图片来自优酷视频）

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