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    古董游戏机Commodore64复刻THEC64年底发售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据业内消息，古董级游戏机Commodore 64 迎来了一款全尺寸的复刻，计划于今年晚些时候发售，名字为 THEC64 。

    古董游戏机Commodore64复刻THEC64年底发售

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    古董游戏机Commodore64复刻THEC64年底发售

    古董游戏机Commodore64复刻THEC64年底发售

    古董游戏机Commodore64复刻THEC64年底发售
    古董游戏机Commodore64复刻THEC64年底发售

    2018 年的 THEC64MINI 只是 Commodore 64 的迷你版本，而 THEC64 的尺寸与原版相同。

    制作方 Koch Media & Retro Games 表示，THEC64 配备了一款可以工作的键盘，并且针对现代电视进行了音视频输出上的改进（支持 720p @ HDMI）。

    据了解，THEC64 可在 C64 Basic、VIC20 和 Games Carousel 三种模式之间进行切换。您可以使用 HDMI 线缆将 THEC64 与任何兼容的电视机或显示器相连接，美区刷新率为 60Hz、欧标为 50Hz 。

    THEC64 配备了更加高级的操控手柄，因为它用上了微动开关。游戏方面，Games Carousel 预装了 64 款，包括《Paradroid》、《Boulder Dash》和《California Games》等经典复刻游戏。

    （文中图片来自优酷视频

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：古董游戏机Commodore64复刻THEC64年底发售http://news.zol.com.cn/720/7202248.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7202248.html report 741 中关村在线消息：近日据业内消息，古董级游戏机Commodore 64 迎来了一款全尺寸的复刻，计划于今年晚些时候发售，名字为 THEC64 。古董游戏机Commodore64复刻THEC64年底发售2018 年的 THEC64MINI 只是 Commodore 64 的迷你版本，而 THEC64 的尺寸与原版相同。制作方 Koch...
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