中关村在线消息：据外媒报道，美光科技日前表示，已经恢复对华为部分产品的供货，同时美光预计在今年晚些时候，公司的芯片需求将会回升。



美光恢复对华为部分芯片出货 股价暴涨

美光科技CEO Sanjay Mehrotra在投资者电话会议上表示“过去两周，美光科技对华为恢复了部分芯片的发货，因为这些产品不受出口管理规定和实体清单限制。"受此消息影响，镁光股价开盘后一度上涨超过10%，至35.95美元。

不过美光CEO Sanjay Mehrotra依旧表示：“围绕华为的情况仍存在相当大的不确定性，我们无法预测向华为发货的数量或周期”。

据了解，日前美光发布了截至5月30日的2019财年Q3财季报告，数据显示，美光当季营收47.9亿美元，同比下滑了40%，净利润8.4亿美元，同比下滑78%。如此大的业绩下滑主要跟存储芯片跌价有关，其中NAND闪存连跌6个季度，DRAM内存也跌了3个季度。

雪上加霜的是，由于华为是美光的最大客户，由此美国政府的禁令将使得该公司第三财季损失高达2亿美元的销售额。

据了解，当前英特尔以及美光等已经在通过美国半导体行业协会发声，表示部分芯片不受美国政府销售禁令的限制，应当恢复向华为出货。

（文中图片来自互联网）

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