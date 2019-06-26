中关村在线消息：据外媒消息，Alienware联合创始人、戴尔游戏和XPS部门监督者Frank Azor已于近日宣布将于7月3日离职，而离职后Frank Azor将会加入到AMD公司。



“外星人”创始人离职 出任AMD的首席游戏官

Azor在公开信中表示：“在我体内的创建者和创作者基因让我准备好迎接下个挑战。”在2018年10月，他自豪的宣布戴尔的游戏业务规模超过了30亿美元，远远超过其他游戏硬件制造商。而现在或许是寻找新机会的何时时机，毕竟AMD是一家正处于上升期的公司。

他携手创建的Alienware至今已经走过了21个年头，在游戏领域始终保持领头羊位置，并且在全球范围内培养了一大批忠实拥趸。在致Alienware社区董事的公开信中他表示正在迎接新的挑战。

援引外媒Wccftech报道，从诸多消息渠道显示在从戴尔离职之后Azor将会出任AMD的首位首席游戏官，直接向Sandeep Chennakeshu报告，后者近期刚刚被任命负责AMD计算和图形业务部门的副总裁。



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