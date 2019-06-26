中关村在线消息：北京时间6月26日，据外媒报道，Facebook的数字货币平台Libra自问世以来就遭遇了许多挫折，先是被参众两院质疑，现在合作伙伴们也开始投上了不信任票。近期一些Libra的合作伙伴们表示，他们有退出Libra的计划。



脸书Libra出师不利：一些合作伙伴计划退出

目前，Libra已经吸引了27家合作伙伴加入，总计投入1000万美元。不过，现在一些合作伙伴提出，他们希望Libra的工作方式可以更加明确，如果还是现在的状况，他们很有可能并不会加入这一协会，并支付之前承诺的费用。

值得一提的是，此前Facebook的发言人埃尔卡·罗斯(Elka Looks)曾在一份声明中表示，他们已经计划和最初加入的合作伙伴进行谈判，他们也希望在未来的几个月里有更多的合作伙伴可以加入。

昨天，众议院下属金融服务委员会主席马克辛·沃特斯(Maxine Waters)对外宣布，他们将在下月中旬举办听证会。一些知情人士透露，Libra计划的共同创建者和领导者大卫·马库斯(David Marcus)将会出席听证会，不过目前Facebook方面的发言人却拒绝透露他们是否会出席听证会。事实上，之前一些议员就表达了他们对于Libra平台的担忧，希望能够进行质询。

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