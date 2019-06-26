数据机构：Apple Watch仍是行业主导

中关村在线消息：数据机构Counterpoint Research最新数据显示，2018年Apple Watch的出货量增长了22%，占据了市场三分之一以上的份额。其实，随着智能手表厂商数量的增加，Apple Watch的市场份额有所减少，但仍然以37%的市场份额占据主导地位。排名第二和第三的是步步高和三星，分别占据市场份额10%和9%。



数据机构Counterpoint Research给出的智能手表市场份额数据

全球智能手表销量排名前五是：Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Fitbit Versa、Imoo Z3、Apple Watch Series 2，其中有三款出自苹果，而这五款产品几乎占据了智能手表全部销量的二分之一。

Counterpoint Research分析师表示：2018年Apple Watch Series 4表现抢眼，售出了1150万块，成为智能手表行业最畅销的产品，它的成功是由于专注健康相关领域。

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