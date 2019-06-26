早报：你没看错 以后收网络红包要纳税了！

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

华为最近新计划有点多，我们先来看几条。

华为视频与优酷合作 帐号双向打通





据华为终端云服务官微表示，华为视频与优酷达成合作，将在华为视频App中设置优酷专区，并实现华为与优酷帐号双向打通、权益共享。据悉，该合作将覆盖华为终端旗下所有智能手机和平板产品。

搞定了视频内容还有游戏部分。

华为网易合作成立5G云游戏联合创新实验室





华为X Labs与网易雷火游戏事业部成立5G云游戏联合创新实验室，双方将共同探索5G云游戏的发展之路。具体研究目标包括：5G游戏体验评估模型、游戏在5G网络/5G手机上的适配调优、游戏跨平台技术验证。

最后是一项海外5G建设方面的新闻。

华为或与印度签订“无后门”协议





印度《经济时报》援引华为印度分公司首席执行官陈杰的话称，华为正在向印度政府提议，准备签署一项“无后门”协议，以消除不必要的担忧。华为还鼓励其他原始设备制造商也与印度政府和电信运营商签署此类协议。

下面来看几条硬件产品方面的新闻，又有新品了。

微软Surface双屏笔记本曝光





据外媒报道称，微软正在开发一款代号为“Excalibur”的全新Surface设备，而该设备最大的亮点就在于其双屏折叠的设计。据悉，“Excalibur”将采用高通最新的8cx处理器。

小米CC9全新包装盒公布 突出年轻化





小米CC品牌发言人@Cici_老魏在昨天晚间放出了小米CC的包装盒设计，此次包装设计完全走了不同的道路，多彩明快，更具活力。小米CC手机将于7月2日晚7点在北京水立方正式发布。

努比亚5G手机公布 双屏设计很酷





努比亚在中国移动5G+发布会上公布了努比亚双屏5G手机，并正式加入中国移动5G终端先行者产业联盟。据悉，这款5G手机设计基于努比亚X，采用隐藏式双面屏设计，第二块屏幕位于机身背面，平时在息屏状态下隐藏不见。

Facebook加密货币欧洲受阻





Facebook在上周宣布将推出全球加密货币Libra，但其在欧洲的推动过程中受到多国的阻力。英国金融行为监管局表示，Libra计划不可能轻松获得批准，需要接受英国央行和财政部的仔细审查。法国央行也表示，Libra必须遵守反洗钱规定，且必须申请银行营业执照。

以后收红包要小心了，部分红包要收“个税”。

财政部：领网络红包要缴个人所得税了





财政部、税务总局联合印发《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》，其中规定，企业向个人发放的网络红包被归入“偶然所得”征收个税，适用税率为20%。“网络红包”仅指企业向个人发放的网络红包，不包括亲戚朋友之间互相赠送的网络红包。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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