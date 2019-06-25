中关村在线消息：支付宝今日宣布 “你敢付我敢赔”正式升级为2.0，推出“定案秒赔”和“疑案先赔”的1+1服务。



支付宝用户保障体系再升级 推“你敢付我敢赔2.0”

支付宝方面称，如果账户被盗，经AI核实后能全额赔付“秒到账”。同时，支付宝率先在行业承诺：如果情况存疑，无法核实是否被盗，则会“先赔再说”，优先保障用户权益。

到目前为止，你敢付我敢赔承诺已从普通消费者延伸至千万家码商，如果商家的收钱码被恶意替换、调包，其损失的资金也能获得赔付。

蚂蚁金服副总裁芮雄文表示，“当初推出这一保障时，会赔多少？兜不兜得住？其实我们心里也没有底。但我们认定这是对的事，是一家负责任的企业该做的事，我们就坚持下来了，这一做就是15年”。

15年来，随着业务的发展和技术的进步，支付宝的赔付范围越来越广，防控能力也在不断提升，通过引入AI、生物识别等技术，风险率持续下降，被盗已经成为小概率事件。

但再小概率的事，对碰上的人来说都是100%。为让用户有更好的赔付体验，支付宝推出了“秒赔”服务：如用户遭遇账户异常，可拨打客服电话95188或在支付宝账单页申诉，并提供相应资料。如果系统核实确系被盗，会自动完成理赔，处理时长可缩短至“秒级”，部分用户甚至刚挂断客服电话就收到了理赔款。

此外，存疑类投诉一直是行业的难点。用户声称被盗，但理赔系统根据掌握的信息尚不足以判断。从历史数据来看，其中相当一部分并非被盗。对此，支付宝方面表示，在用户提供基础材料后，将“先行赔付”，哪怕自己多受一些损失，也要确保用户的利益不受损。

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