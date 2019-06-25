中关村在线消息：援引自央视报道，美国联邦快递24日在其官网发布声明称，已向美国哥伦比亚特区地区法院提起诉讼，寻求禁止美国商务部要求联邦快递执行《出口管理条例》中的相关禁令。



联邦快递CEO：我们被要求充当警察角色

联邦快递称，联邦快递是运输公司，不是执法机构，若无意中承运了违反美国政府禁止向某些中国企业出口的产品，公司不应担责。联邦快递在提交给法院的文书中称，不应指望由该公司来实施出口禁令，要公司为运输自己不了解的货物承担责任也不合理。

对此，美国商务部发言人称，他们尚未研究这份诉讼，但希望商务部在所谓的保护美国国家安全方面的作用不受影响。

同时联邦快递首席执行官接受采访是还表示，联邦快递被要求充当警察角色。CEO弗雷德·史密斯在接受福克斯新闻台采访时称，面对美国商务部的巨额罚款威胁，快递公司必须自己检查每个包裹内的物品是否符合美国进出口管制规定，这就要求联邦快递充当起警察的角色，对自己承运的货品进行监督。

然而，美国商务部在各种地缘政治和贸易争端中越来越多地使用进出限制措施，这给联邦快递和其他承运人带来了不可承受的负担。史密斯说，目前美国的相关进出口限制清单中已经有超过1100个实体。

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