中国移动公布5G品牌标识——5G+，未来无限可能

中关村在线消息：继中国联通之后，中国移动也正式对外公布了其5G品牌标识——5G+。从Logo设计上看，此次强调的是“无限”的概念。



中国移动5G品牌标识

据中国移动解释，“∞”符号体现了改变社会的无限可能，寓意中国移动5G开放、共享的理念和愿景。

而右上角的两个“+”寓意中国移动5G+计划将为行业及个人带来叠加倍增的价值，两个“+”从小至大表现，是想表达中国移动不断开拓向前，引领技术发展，改变社会的坚定信念与积极态度。

中国移动董事长杨杰表示，中国移动5G品牌公布的同时，也同步推进5G+X项目，加速5G融入百业、服务大众。

据悉，移动5G正面向14个重点行业，聚焦74个场景，开展5G应用创新，并打造100个5G示范应用，加速推动5G与各行各业深度融合。

中国移动还将投入30亿元，实施5G+超高清创新发展计划，打造全场景沉浸式业务体验。中国移动将提供“不换卡、不换号、便捷开通5G”服务，打造基于速率、带宽、时延、切片、功能等多量纲、多维度、多模式的服务能力，提供视频提速、游戏加速等全新体验。

杨杰认为，5G将为经济转型、社会进步、民生改善带来更多更深刻的变化，这是中国移动实施“5G+”计划的出发点和落脚点。



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